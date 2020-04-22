Шмыгаль будет работать в тени Саакашвили, – политолог

Решение позвать Саакашвили в правительство несколько непонятно. Потому что как и все граждане, так и эксперты оценивают политиков по их делам, однако он не продемонстрировал активных действий в Одесской области, когда был губернатором. Сейчас это выглядит так, будто Саакашвили готовят на должность премьер-министра.

Саакашвили начал появляться в СМИ, особенно, на отдельных телеканалах. Кроме того, неизвестно, какие полномочия предоставят политику в должности вице-премьера по вопросам реформ. Очевидно, что это может быть старт его карьеры на должность премьер-министра Украины. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал политолог Тарас Семенюк.

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Он также отметил, что всем известно о конфликтах между Аваковым и Саакашвили, и между ними пока нет примирения. По мнению политолога, появление Саакашвили может быть своеобразным громоотводом, или дразнилкой для Авакова, как он будет себя вести.

"В целом такая кулуарная чехарда, назначение непонятных людей как в правительстве, так и в Офисе Президента – довольно привычный факт", – отметил Тарас Семенюк.

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Политолог отметил, что Саакашвили известен своим экстравагантным поведением, умеет создавать яркое шоу. Кроме этого, чтобы просчитать политика, надо знать его психотип. У Саакашвили он достаточно четкий: это человек, который никогда не будет играть второстепенные роли.

Он хочет быть концертмейстером в политике, поэтому он будет создавать вокруг себя шоу, формировать колорит как крупнейшего антикоррупционера, реформатора. Тарас Семенюк добавил, что с другой стороны, Саакашвили очень неорганизованный в своей работе. Поэтому его оценивать нужно по определенным менеджерским решениям.

Зеленский может стать на те грабли, что и Порошенко. Известно, как тогда появился Саакашвили, и чем это закончилось. Мне не понятно, почему Зеленский идет на такое назначение, но очевидно одно – Саакашвили может затмить премьер-министра Шмыгаля. То есть, последний будет фактически работать в тени Саакашвили,

– объяснил Тарас Семенюк.

Что известно о вероятном назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ:

22 апреля появилась информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Впоследствии информацию о возможном назначении подтвердил и сам Саакашвили.

Михаил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.



Деятельность Михаила Саакашвили в Украину / Инфографика 24 канала