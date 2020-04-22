Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, – ОПУ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Президент Украины видит в нем потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили поделиться своими идеями с Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины. Об этом заявили "Интерфакс-Украина" в Офисе Президента.

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Там отметили, что Зеленский и Саакашвили провели встречи, где поговорили о видении возможной помощи в развитии Украины бывшим президентом Грузии.

"Саакашвили известный на интернациональной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", – заявили в Офисе Президента.

Назначение Саакашвили вице-премьер-министром: главное

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась в среду, 22 апреля. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Впоследствии информацию о возможном назначении подтвердил и сам Саакашвили.

Михаил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот же день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.

Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала