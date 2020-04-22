Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, – Офіс Президента
Колишній президент Грузії та ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля. Президент України бачить в ньому потенціал.
Президент України Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі поділитися своїми ідеями з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України. Про це заявили "Інтерфакс-Україна" в Офісі Президента.
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Там відзначили, що Зеленський та Саакашвілі провели зустрічі, де поговорили про бачення можливої допомоги в розвитку України колишнім президентом Грузії.
"Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України", – заявили в Офісі Президента.
Призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром: головне
Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилася в середу, 22 квітня. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі.
Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей ж день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.
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