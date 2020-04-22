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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, – Офіс Президента

      -
      Міхеїл Саакашвілі / TUT,by

      Колишній президент Грузії та ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля. Президент України бачить в ньому потенціал.

      Президент України Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі поділитися своїми ідеями з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України. Про це заявили "Інтерфакс-Україна" в Офісі Президента.

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      Там відзначили, що Зеленський та Саакашвілі провели зустрічі, де поговорили про бачення можливої допомоги в розвитку України колишнім президентом Грузії.

      "Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України", – заявили в Офісі Президента.

      Призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром: головне

      Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилася в середу, 22 квітня. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

      Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі.

      Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей ж день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.


      Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Міхеїл Саакашвілі Офіс Президента Новини України Новини політики
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