Шмигаль буде працювати в тіні Саакашвілі, – політолог

Рішення покликати Саакашвілі в уряд є дещо незрозумілим. Тому що, як і всі громадяни, так і експерти оцінюють політиків за їхніми справами, натомість він не продемонстрував активних дій в Одеській області, коли був губернатором. Зараз це виглядає так, ніби Саакашвілі готують на посаду прем'єр-міністра.

Саакашвілі почав з'являтися в медіа, особливо, на окремих телеканалах. Крім цього, невідомо, які повноваження нададуть політику на посаді віцепрем'єра з питань реформ. Очевидно, що це може бути старт його кар'єри на посаду прем'єр-міністра України. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів політолог Тарас Семенюк.

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Він також відзначив, що всім відомо про конфлікти між Аваковим та Саакашвілі, і між ними наразі немає примирення. На думку політолога, поява Саакашвілі може бути як своєрідний громовідвід, або дражнилка для Авакова, як він буде себе поводити.

"Загалом така кулуарна чехарда, призначення незрозумілих людей як в уряді, так і в Офісі Президента є доволі звиклий факт", – наголосив Тарас Семенюк.

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Політолог відзначив, що Саакашвілі відомий своєю екстравагантною поведінкою, вміє створювати яскраве шоу. Крім цього, щоб прорахувати політика, треба знати його психотип. У Саакашвілі він є досить чіткий: це людина, яка ніколи не буде грати другорядні ролі.

Він хоче бути концертмейстером в політиці, тому він буде створювати довкола себе шоу, формувати колорит як найбільшого антикорупціонера, реформатора. Тарас Семенюк додав, що з іншого боку, Саакашвілі є дуже неорганізованим у своїй роботі. Тому його оцінювати потрібно за певними менеджерськими рішеннями.

Зеленський може стати на ті граблі, що й Порошенко. Відомо, як тоді з'явився Саакашвілі, і чим це закінчилося. Мені не зрозуміло, чому Зеленський йде на таке призначення, але очевидно одне – Саакашвілі може затьмарити прем'єр-міністра Шмигаля. Тобто, останній буде, фактично, працювати в тіні Саакашвілі,

– пояснив Тарас Семенюк.

Що відомо про імовірне призначення Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ:

22 квітня з'явилася інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу