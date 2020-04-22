Мнения "слуг народа" о назначении Саакашвили разделились: комментарий нардепа Качуры

Некоторые представители монобольшинства считают, что Михеил Саакашвили является реформатором и действительно может воплотить определенные трансформации в стране. Другие учитывают негативный опыт политика во время губернаторства в Одесской области в период президентства Петра Порошенко.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

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Он отметил, что Саакашвили действительно имеет большой опыт, ведь провел кардинальные реформы в Грузии. Однако высказал свои предостережения относительно назначения политика на должность вице-премьер-министра.

Я считаю, что в украинском правительстве должны работать украинцы. Он может, например, занимать должность советника координационного Совета при Кабинете Министров по проведению реформ,

– пояснил Александр Качура.

Нардеп рассказал, что утром 24 апреля должно состояться заседание фракции "Слуги народа", и депутаты смогут пообщаться с Саакашвили. Сам Александр Качура отметил, что собирается спросить, зачем Саакашвили быть вице-премьер-министром в другой стране.

Кроме этого, Александр Качура отметил, что парламент не согласовывает кандидатуру вице-премьера. Это исключительно воля премьер-министра, он может подписать соответствующий приказ без проблем, не спрашивая парламент.

"Очень хорошо, что с нами согласовывают этот вопрос, консультируются. Сейчас мнение фракции разделилось. Лично я буду определяться после того, как увижу стратегии, что будут делать. Потому что я не понимаю, зачем Саакашвили, человеку с большой буквы, который вошел в историю, должность вице-премьера в Украине", – отметил представитель монобольшинства.

Обратите внимание. 28 мая 2019 года Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.