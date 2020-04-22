Думки "слуг народу" щодо призначення Саакашвілі розділились: коментар нардепа Качури

Деякі представники монобільшості вважають, що Міхеїл Саакашвілі є реформатором і, дійсно, може втілити певні трансформації в країні. Інші зважають на негативний досвід політика під час губернаторства Одещини за період президентства Петра Порошенка.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура.

До теми Саакашвілі підтвердив, що отримав пропозицію від Зеленського стати віцепрем'єром

Він зазначив, що Саакашвілі, дійсно, має великий досвід, адже провів кардинальні реформи у Грузії. Однак висловив свої застереження щодо призначення політика на посаду віцепрем’єр-міністра.

Я вважаю, що в українському уряді мають працювати українці. Він може, наприклад, займати посаду радника координаційної Ради при Кабінеті Міністрів з проведення реформ,

– пояснив Олександр Качура.

Нардеп розповів, що вранці 24 квітня має відбутися засідання фракції "Слуги народу", і депутати зможуть поспілкуватися з Саакашвілі. Сам Олександр Качура зазначив, що збирається запитати, навіщо Саакашвілі бути віцепрем’єр-міністром в іншій країні.

Крім цього, Олександр Качура наголосив, що парламент не погоджує кандидатуру віцепрем'єра. Це винятково воля прем'єр-міністра, він може підписати відповідний наказ без проблем, не питаючи парламент.

"Дуже добре, що з нами погоджують це питання, консультуються. Зараз думка фракції розділилась. Особисто я буду визначатися після того, як побачу стратегії, що будуть робити. Тому що я не розумію, навіщо Саакашвілі, людині, яка з великої літери ввійшла в історію, посада віцепрем'єра в Україні", – зазначив представник монобільшості.

Зверніть увагу. 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

Діяльність Михеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу