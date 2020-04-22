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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Бунтов не будет, потому что украинцы хорошо знают им цену:как народ относится к действиям власти

      - Читати новину українською
      Сергій Гайдай / 24 канал

      Украинцы – это нация бунтов. В государстве уже было два больших протеста – первый и второй майданы.

      Про ставлення народу до карантинних дій влади у прямому ефірі на 24 каналі розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

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      "Українці добре знають, що бунти мають свою ціну. Останній майдан 2013-2014 року дався нам великою ціною", – повідомив Гайдай.

      Політтехнолог розповів й про електоральний майдан. На його думку, люди зрозуміли, що коли приходиш голосувати – це значно краще. А питання довіри та недовіри до влади – поки що ситуація більш-менш стабільна.

      "Більше того – немає альтернативи. Немає того, кого би народ обирав, як альтернативу. Завжди до цього вона була, а сьогодні тільки ті, кого народ позбувся. І пандемія ситуацію також стабілізує, тому що бунтувати і зашкоджувати владі ніхто не хоче", – повідомив Гайдай.


      Правила продовження карантину, який тепер триватиме до 11 травня / інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины
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