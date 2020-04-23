Когда Рада проголосует за Саакашвили как вице-премьера: в "Слуге народа" назвали вероятную дату

Уже во вторник, 28 апреля, или в среду, 29 числа, Верховная Рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером. Саакашвили в свое время возглавлял Одесскую ОГА и является третьим президентом Грузии.

Вероятные даты назначения Саакашвили вице-премером в эфире одного из украинских телеканалов назвал первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает 24 канал.

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Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На 24 апреля этого вопроса в повестке дня (должно состояться внеочередное заседание Рады – 24 канал) нет. И у нас есть, в принципе, сомнения, добавит ли его президент. То есть, возможно, говорится о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе – во вторник, среду,

– отметил Корниенко.

По его словам, члены фракции "Слуга народа" имеют разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

"Есть такое настроение, он преобладает, – послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время приобретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу", – подчеркнул лидер "Слуги народа".

Корниенко добавил, что собственно он склоняется к тому, чтобы поддерживать кандидатуру Михаила Саакашвили. Но окончательно будет определяться после участия Саакашвили в заседании фракции "Слуга народа". Мероприятие должно пройти в пятницу, 24 апреля. Представит "слугам" Саакашвили премьер Денис Шмыгаль.

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"Насколько я знаю, с инициативой о назначении Саакашвили выступил и премьер, а не только президент, и они вместе нам объяснят, как они видят свой прогресс в этом направлении", – говорит Корниенко.

Также он рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Саакашвили и задать ему вопросы. Во время заседания фракции парламентарий хочет спросить видение Саакашвили отношений с международными партнерами Украины.

"Потому что я знаю, что он в этом очень разбирается и имеет хорошие отношения по всему миру с дипломатическими кругами. И нам следовало бы в этом направлении усилиться, особенно учитывая ситуацию с международным финансированием, за которое мы боремся уже не первый месяц. Но возникает вопрос, сможет ли нам господин Саакашвили помочь выстраивать такое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, чтобы оно было взаимовыгодным", – подытожил Корниенко.

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Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.

Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.



Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала