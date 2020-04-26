50% нардепов от "Слуги народа" поддерживают назначение Саакашвили, – СМИ

Сейчас лишь около половины парламентариев от президентской политсилы готовы проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром, информируют СМИ. Однако их количество постепенно увеличивается.

На голосовании за Саакашвили возможна также поддержка других фракций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в руководстве "Слуги народа".

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Окончательная ситуация с голосами, отмечают в "Слуге народа", будет известна до четверга, 30 апреля – именно тогда планируют решить кадровый вопрос Саакашвили.

Отметим, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что внеочередное заседание парламента может состояться в конце следующей недели. По словам Разумкова, на заседании могут рассмотреть и назначения в Кабмин.

Сам Михаил Саакашвили заявил, что готовится к тому, что Верховная Рада будет голосовать за его назначение в правительство в четверг, 30 апреля.

Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ:

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.

Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ .

. Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.



О деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала