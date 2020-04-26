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      50% нардепов от "Слуги народа" поддерживают назначение Саакашвили, – СМИ

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      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / Zaxid.net

      Сейчас лишь около половины парламентариев от президентской политсилы готовы проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром, информируют СМИ. Однако их количество постепенно увеличивается.

      На голосовании за Саакашвили возможна также поддержка других фракций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в руководстве "Слуги народа".

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      Окончательная ситуация с голосами, отмечают в "Слуге народа", будет известна до четверга, 30 апреля – именно тогда планируют решить кадровый вопрос Саакашвили.

      Отметим, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что внеочередное заседание парламента может состояться в конце следующей недели. По словам Разумкова, на заседании могут рассмотреть и назначения в Кабмин.

      Сам Михаил Саакашвили заявил, что готовится к тому, что Верховная Рада будет голосовать за его назначение в правительство в четверг, 30 апреля.

      Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ:

      • Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.
      • Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

      Саакашвілі
      О деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Слуга народа Михаил Саакашвили Верховная Рада
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