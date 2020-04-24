У грузинских властей сейчас истерика, – Деканоидзе о назначении Саакашвили

Михаил Саакашвили является фигурантом сразу 3 уголовных дел у себя на родине. А в 2018 году его даже заочно приговорили к 3 годам заключения. Правительство Грузии фактически готово объявить дипломатическую войну, если Саакашвили станет вице-премьером в Украине.

Как рассказала член "Объединенного патриотического движения" Хатия Деканоидзе в комментарии 24 канала, в Грузии на самом деле не очень довольны такой инициативой, и главная причина – вполне пророссийская власть в стране.

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По ее словам, премьер-министр Грузии Георгий Гахария действительно говорил, что в правительстве хотят отозвать посла Украины якобы на консультацию.

"В целом они очень недовольны. Вы должны понимать, что у нас в Грузии сейчас все очень не сладко, потому что власть возглавляют пророссийские олигархи, а премьер-министр – бывший гражданин России, которого никто не знал. Просто Иванишвили сначала поставил его министром внутренних дел, а затем и премьером", – отметила Хатия Деканоидзе.

То есть, почему официальный Тбилиси не очень доволен? Потому что, прежде всего, Иванишвили реально представляет интересы Путина, он был его очень серьезным партнером – акционером "Газпрома". Он считает Михаила Саакашвили и нашу оппозиционную прозападную партию злейшими врагами. Потому что он боится,

– отметила член "Объединенного патриотического движения".

Стоит отметить, что на выборах президента Грузии в 2018 году политический деятель и бизнесмен Бидзина Иванишвили оказывал поддержку кандидату Саломе Зурабишвили, которая сейчас и является президентом. Известно, что Саломе Зурабишвили заявила, что в российско-грузинской войны 2008 года первой начала не Россия, а именно Грузия, а это важный индикатор для грузинского общества, как для украинцев вопрос "Чей Крым?"

Также Деканоидзе напомнила, что в июне 2019 году в Тбилиси были очень серьезные протесты, когда власть привезла коммуниста Сергея Гаврилова и посадила в кресло парламента.

"То есть эта власть не считается с грузинами, которые действительно считают – а это так и есть – что Россия главный оккупант и враг Грузии. Именно поэтому сейчас такие истерики у грузинских властей. Я считаю, что это не только не правильно, но и против стратегических интересов грузии прежде всего. Ведь Грузии и Украины общая целеустремлённость на свободу, Запад и серьезные ценности", – объяснила Деканоидзе.

Что известно о Хатии Деканоидзе

Она грузинский и украинский политик. Была министром образования и науки Грузии с 4 июля по 25 октября 2012 года. Деканоидзе занимала должность руководителя Национальной полиции Украины с 2015 по 2016 годы. В 2017 году вернулась в Грузию, и сейчас там является членом "Объединенного патриотического движения".

Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Саакашвили заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили существует потенциал для поддержки правительства Украины.

По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером. В то же время есть информация, что Саакашвили начал неформально встречаться с нардепами "Слуги народа". Он якобы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство.

Смотрите видеокомментарий Хатии Деканоидзе о назначении Саакашвили: