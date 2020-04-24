У грузинської влади зараз істерика, – Деканоїдзе про призначення Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі є фігурантом одразу 3 кримінальних справ у себе на батьківщині. А у 2018 році його навіть заочно засудили до 3 років ув'язнення. Уряд Грузії, фактично, готовий оголосити дипломатичну війну, якщо Саакашвілі стане віцепрем'єром в Україні.

Як розповіла членкиня "Об'єднаного патріотичного руху" Хатія Деканоїдзе в коментарі 24 каналу, в Грузії і справді не дуже задоволені такої ініціативою, і головна причина – цілком проросійська влада в країні.

До теми Призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між Україною та Грузією

За її словами, премєр-міністр грузії Георгій Гахарія і справді говорив, що в уряді хочуть покликати посла України нібито на консультацію.

"Загалом вони дуже не задоволені. Ви маєте розуміти, що у нас в Грузії зараз все дуже не солодко, тому що владу очолюють проросійські олігархи, а прем'єр-міністр – колишній громадянин Росії, якого ніхто до цього не знав. Просто Іванішвілі спочатку поставив його міністром внутрішніх справ, а потім і прем'єром", – зазначила Хатія Деканоїдзе.

Тобто, чому офіційно Тбілісі не дуже задоволені? Тому що, насамперед, Бідзіна Іванішвілі реально представляє інтереси Путіна, він був його дуже серйозним партнером – акціонером "Газпрому". Він вважає Міхеїла Саакашвілі і нашу опозиційну прозахідну партію найзапеклішими ворогами. Тому що він боїться,

– наголосила членкиня "Об'єднаного патріотичного руху".

Варто зазначити, що на виборах президента Грузії в 2018 році політичний діяч і бізнесмен Бідзіна Іванішвілі надавав підтримку кандидату Саломе Зурабішвілі, яка зараз і є президентом. Відомо, що Саломе Зурабішвілі заявила, що у російсько-грузинській війні 2008 року першою почала не Росія, а саме Грузія, а це важливий індикатор для грузинського суспільства, як для українців питання "Чий Крим?"

Також Деканоїдзе нагадала, що в червні 2019 року в Тбілісі були дуже серйозні протести, коли влада привезла комуніста Сергія Гаврилова і посадила в крісло парламенту.

"Тобто ця влада не рахується з грузинами, які дійсно вважають – і це так і є – що Росія найголовніший окупант і ворог Грузії. Саме тому зараз є такі істерики у грузинської влади. Я вважаю, що це не тільки не правильно, а і проти стратегічних інтересів грузії передовсім. Адже у Грузія та Україна мають єдину ціль на свободу, Захід та серйозні цінності", – пояснила Деканоїдзе.

Що відомо про Хатію Деканоїдзе Вона грузинський та український політик. Була міністром освіти і науки Грузії з 4 липня по 25 жовтня 2012 року. Деканоїдзе займала посаду керівника Національної поліції України з 2015 по 2016 роки. У 2017 році повернулася до Грузії, і зараз там є членкинею "Об'єднаного патріотичного руху".

Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Саакашвілі заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із нардепами "Слуги народу". Він нібито переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.

Дивіться відеокоментар Хатії Деканоїдзе про призначення Саакашвілі: