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      Це недружній крок, – з'явилась жорстка реакція Грузії на можливе призначення Саакашвілі

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      Якою є реакція Грузії на можливе призначення Саакашвілі в уряді України / sputnik-georgia.com

      В Грузії заявили про можливість відкликання свого посла з України через ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром в українському уряді. Експрезидент заочно засуджений в Грузії до шести років в'язниці.

      Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе в коментарі Інтерфакс-Україна висловив сподівання, що Україна візьме до уваги позицію офіційного Тбілісі щодо призначення Саакашвілі.

      Актуально Коли Рада проголосує за Саакашвілі як віцепрем’єра: у "Слузі народу" назвали ймовірну дату

      Ви знаєте, що Саакашвілі визнаний грузинською державою винним і оголошений в міжнародний розшук. Ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. Можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок,
      – сказав дипломат.

      Грузинське видання New Posts повідомляє, що дипломатичні відносини між Україною та Грузією зараз напружені. За інформацією грузинських ЗМІ уряд може відкликати посла з України.

      Водночас МЗС Грузії заперечило відкликання посла для консультацій, однак, за даними телеканалу "Мтаварі", міністр закордонних справ Давид Залкаліані "був дуже засмучений" рішенням Зеленського.

      За словами члена "Об'єднаного національного руху" і колишньої голови Нацполіції України Хатії Деканоїдзе, уряд Грузії вирішив оголосити дипломатичну війну Україні.

      Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

      • Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня.
      • Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.


      Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Кабінет Міністрів України Хатія Деканоідзе Новини Грузії
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