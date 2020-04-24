Саакашвілі не вдалося переконати "слуг народу" голосувати за нього, – ЗМІ

У ЗМІ з’явилась інформація, що колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі не зміг переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. Тепер він шукатиме необхідні голоси по інших фракціях.

Про те, що Саакашвілі не вдалося заручитися підтримкою "слуг народу", повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Загальної інформації немає, наразі триває обговорення в окремих групах.

Простежується тенденція, що ті хто сумнівалися, – стали проти. Ми ж тут не діти – Міша хоче прем’єрство,

– заявляє джерело.

Рішення щодо голосування за певне питання приймають, коли є 70% підтримки фракції "Слуга народу". За інформацією ЗМІ, зараз такої підтримки Саакашвілі не має.

Тому у нього нове завдання – збирати голоси по інших фракціях. Якщо йому вдасться отримати необхідну підтримку, наступного тижня може бути голосування щодо його кандидатури на посаду віцепрем’єра.

Що відомо про можливе призначення Саакашвілі

22 квітня стало відомо, що кандидатуру Саакашвілі розглядають на посаду віцепрем’єра із питань реформ.

із питань реформ. Сам політик заявляє, що готовий прийняти пропозицію , яку йому зробила українська влада.

заявляє, що , яку йому зробила українська влада. Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України. За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалювали можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром.

можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Тому вранці 24 квітня політик приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", аби переконати їх голосувати за нього.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу