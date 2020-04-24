Саакашвили не удалось убедить "слуг народа" голосовать за него, – СМИ

В СМИ появилась информация, что бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не смог убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за его назначение вице-премьером. Теперь он будет искать необходимые голоса по другим фракциям.

О том, что Саакашвили не удалось заручиться поддержкой "слуг народа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Общей информации нет, сейчас идет обсуждение в отдельных группах.

Прослеживается тенденция, что те, кто сомневались, – стали против. Мы же здесь не дети – Миша хочет премьерство,

– заявляет источник.

Решение по голосованию за определенный вопрос принимают, когда есть 70% поддержки фракции "Слуга народа". По информации СМИ, сейчас такой поддержки Саакашвили не имеет.

Поэтому у него новая задача – собирать голоса по другим фракциям. Если ему удастся получить необходимую поддержку, на следующей неделе может состояться голосование по его кандидатуре на пост вице-премьера.

Что известно о возможном назначении Саакашвили

22 апреля стало известно, что кандидатуру Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по вопросам реформ.

по вопросам реформ. Сам политик заявляет, что готов принять предложение , которое ему сделала украинская власть.

заявляет, что , которое ему сделала украинская власть. Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряли возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

возможность назначения Саакашвили вице-премьером. Поэтому утром 24 апреля политик приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", чтобы убедить их голосовать за него.



Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала