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      МИД Украины опровергает отзыв посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

      - Читати новину українською
      Саакашвили могут назначить вице-премьером / Getty Images

      СМИ сообщили, что Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Вероятно, что это решение связано с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера в Украине. В МИД Украины опровергли эту информацию.

      Об отзыве посла сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Официальные ведомства Грузии пока не комментируют эту информацию.

      В то же время представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в комментарии 24 каналу сообщила, что Украина не получала никаких официальных писем об отзыве посла, как этого требует процедура.

      Больше здесь Это недружественный шаг, – появилась жесткая реакция Грузии на возможное назначение Саакашвили

      По словам Зеленко, Украина рассматривает Грузию как надежного партнера.

      Накануне посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил надежду, что Украина примет во внимание позицию официального Тбилиси относительно назначения Саакашвили.

      Обратите внимание! Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы.

      Грузинские СМИ сообщали, что дипломатические отношения между Украиной и Грузией сейчас напряженные.

      Владимир Зеленский предложил должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилу Саакашвили. Сам политик заявляет, что готов принять предложение. Рада может голосовать за назначение Саакашвили 28 или 29 апреля.

      Предварительно Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ.

      Подробнее о возвращении Саакашвили: причины и последствия возможного назначения – читайте в материале 24 канала.


      Что известно о деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Слуга народа СМИ Владимир Зеленский Новости Грузии Михаил Саакашвили
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