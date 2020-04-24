МИД Украины опровергает отзыв посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили
СМИ сообщили, что Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Вероятно, что это решение связано с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера в Украине. В МИД Украины опровергли эту информацию.
Об отзыве посла сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Официальные ведомства Грузии пока не комментируют эту информацию.
В то же время представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в комментарии 24 каналу сообщила, что Украина не получала никаких официальных писем об отзыве посла, как этого требует процедура.
Больше здесь Это недружественный шаг, – появилась жесткая реакция Грузии на возможное назначение Саакашвили
По словам Зеленко, Украина рассматривает Грузию как надежного партнера.
Накануне посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил надежду, что Украина примет во внимание позицию официального Тбилиси относительно назначения Саакашвили.
Обратите внимание! Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы.
Грузинские СМИ сообщали, что дипломатические отношения между Украиной и Грузией сейчас напряженные.
Владимир Зеленский предложил должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилу Саакашвили. Сам политик заявляет, что готов принять предложение. Рада может голосовать за назначение Саакашвили 28 или 29 апреля.
Предварительно Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ.
Подробнее о возвращении Саакашвили: причины и последствия возможного назначения – читайте в материале 24 канала.
Что известно о деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала
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