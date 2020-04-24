МИД Украины опровергает отзыв посла Грузии на фоне возможного назначения Саакашвили

СМИ сообщили, что Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Вероятно, что это решение связано с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера в Украине. В МИД Украины опровергли эту информацию.

Об отзыве посла сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Официальные ведомства Грузии пока не комментируют эту информацию.

В то же время представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в комментарии 24 каналу сообщила, что Украина не получала никаких официальных писем об отзыве посла, как этого требует процедура.

Больше здесь Это недружественный шаг, – появилась жесткая реакция Грузии на возможное назначение Саакашвили

По словам Зеленко, Украина рассматривает Грузию как надежного партнера.

Накануне посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил надежду, что Украина примет во внимание позицию официального Тбилиси относительно назначения Саакашвили.

Обратите внимание! Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы.

Грузинские СМИ сообщали, что дипломатические отношения между Украиной и Грузией сейчас напряженные.

Владимир Зеленский предложил должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилу Саакашвили. Сам политик заявляет, что готов принять предложение. Рада может голосовать за назначение Саакашвили 28 или 29 апреля.

Предварительно Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ.

Подробнее о возвращении Саакашвили: причины и последствия возможного назначения – читайте в материале 24 канала.



Что известно о деятельности Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала