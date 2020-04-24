МЗС України спростовує відкликання посла Грузії на тлі можливого призначення Саакашвілі

ЗМІ повідомили, що Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураз Шарашенідзе з України. Ймовірно, що це рішення по'язано з можливим призначенням колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра в Україні. У МЗС України спростували цю інформацію

Про відкликання посла повідомив телеканал Mtavari Arkhi. Офіційні відомства Грузії поки не коментують цю інформацію.

Водночас представниця МЗС України Катерина Зеленко у коментарі 24 каналу повідомила, що Україна не отримувала жодних офіційних листів про відкликання посла, як цього вимагає процедура.

Більше тут Це недружній крок, – з'явилась жорстка реакція Грузії на можливе призначення Саакашвілі

За словами Зеленко, Україна розглядає Грузію як надійного партнера.

Напередодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив сподівання, що Україна візьме до уваги позицію офіційного Тбілісі щодо призначення Саакашвілі.

Зверніть увагу! Міхеїл Саакашвілі заочно засуджений в Грузії до шести років в'язниці.

Грузинські ЗМІ повідомляли, що дипломатичні відносини між Україною та Грузією зараз напружені.

Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.

Попередньо, Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ.

Детальніше про повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення – читайте у матеріалі 24 каналу.



Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу