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      МЗС України спростовує відкликання посла Грузії на тлі можливого призначення Саакашвілі

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      Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром
      Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром / Getty Images

      ЗМІ повідомили, що Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураз Шарашенідзе з України. Ймовірно, що це рішення по'язано з можливим призначенням колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра в Україні. У МЗС України спростували цю інформацію

      Про відкликання посла повідомив телеканал Mtavari Arkhi. Офіційні відомства Грузії поки не коментують цю інформацію.

      Водночас представниця МЗС України Катерина Зеленко у коментарі 24 каналу повідомила, що Україна не отримувала жодних офіційних листів про відкликання посла, як цього вимагає процедура.

      Більше тут Це недружній крок, – з'явилась жорстка реакція Грузії на можливе призначення Саакашвілі

      За словами Зеленко, Україна розглядає Грузію як надійного партнера.

      Напередодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив сподівання, що Україна візьме до уваги позицію офіційного Тбілісі щодо призначення Саакашвілі.

      Зверніть увагу! Міхеїл Саакашвілі заочно засуджений в Грузії до шести років в'язниці.

      Грузинські ЗМІ повідомляли, що дипломатичні відносини між Україною та Грузією зараз напружені.

      Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.

      Попередньо, Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ.

      Детальніше про повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення – читайте у матеріалі 24 каналу.

      саакашвілі україна
      Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики ЗМІ Слуга народу Міхеїл Саакашвілі МЗС України Новини Грузії
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