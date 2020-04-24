МЗС України спростовує відкликання посла Грузії на тлі можливого призначення Саакашвілі
ЗМІ повідомили, що Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураз Шарашенідзе з України. Ймовірно, що це рішення по'язано з можливим призначенням колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра в Україні. У МЗС України спростували цю інформацію
Про відкликання посла повідомив телеканал Mtavari Arkhi. Офіційні відомства Грузії поки не коментують цю інформацію.
Водночас представниця МЗС України Катерина Зеленко у коментарі 24 каналу повідомила, що Україна не отримувала жодних офіційних листів про відкликання посла, як цього вимагає процедура.
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За словами Зеленко, Україна розглядає Грузію як надійного партнера.
Напередодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив сподівання, що Україна візьме до уваги позицію офіційного Тбілісі щодо призначення Саакашвілі.
Зверніть увагу! Міхеїл Саакашвілі заочно засуджений в Грузії до шести років в'язниці.
Грузинські ЗМІ повідомляли, що дипломатичні відносини між Україною та Грузією зараз напружені.
Володимир Зеленський запропонував посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїлу Саакашвілі. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію. Рада може голосувати за призначення Саакашвілі 28 або 29 квітня.
Попередньо, Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ.
Детальніше про повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення – читайте у матеріалі 24 каналу.
Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу