50% нардепів від "Слуги народу" підтримують призначення Саакашвілі, – ЗМІ

Наразі лише близько половини парламентарів від президентської політсили готові проголосувати за призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром, інформують ЗМІ. Проте їхня кількість поступово збільшується.

На голосуванні за Саакашвілі можлива також підтримка інших фракцій. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на власні джерела у керівництві "Слуги народу".

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Остаточна ситуація з голосами, наголошують у "Слузі народу", буде відома до четверга, 30 квітня, – саме тоді планують вирішити кадрове питання Саакашвілі.

Зазначимо, що раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що позачергове засідання парламенту може відбутися наприкінці наступного тижня. За словами Разумкова, на засіданні можуть розглянути й призначення до Кабміну.

Сам Міхеїл Саакашвілі заявив, що готується до того, що Верховна Рада голосуватиме за його призначення в уряд у четвер, 30 квітня.

Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ:

Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.

Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ .

. Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

​Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.



Про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу