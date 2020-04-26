Кадрові призначення до Кабміну можуть розглянути на позачерговому засіданні Ради, – Разумков

Дмитро Разумков зазначив, що позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися наприкінці наступного тижня, тобто на початку травня. Однак точної дати наразі немає.

Спікер парламенту додав, що на позачерговому засіданні можуть розглянути кадрові призначення до Кабміну. Про це Разумков сказав на брифінгу, передає "Укрінформ".

Важливо Кабмін призначив виконувачів обов'язків голів митниці й податкової

Разумков зауважив, що відповідне подання зі сторони уряду не реєстрували у Раді.

Станом на сьогодні (26 квітня – 24 канал) кінцевої інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради ще немає. У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня,

– сказав Разумков.

За словами спікера парламенту, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету Міністрів, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях. Зауважимо, що під час минулого позачергового засідання Кабінету Міністрів відбулися кадрові перестановки.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної митної служби Максима Нефьодова .

. Слідом за ним у відставку пішов і очільник Державної податкової служби Сергій Верланов .

. Окрім очільника митниці звільнили ще й заступників Нефьодова – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.

– Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова. без посади залишився заступник голови Державної фіскальної служби Дмитро Венцковский.

Крім того, на позачерговому засіданні Ради депутати можуть проголосувати за нового віцепрем'єра з питань реформ. На цю посаду претендує грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі. Відомо, що у владній фракції "Слуга народу" поки немає голосів, аби призначити Саакашвілі на цю посаду. Тому йому треба отримати підтримку інших фракцій.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу