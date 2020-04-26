Кадровые назначения в Кабмин могут рассмотреть на внеочередном заседании Совета, – Разумков

Дмитрий Разумков отметил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в конце следующей недели, то есть в начале мая. Однако точной даты пока нет.

Спикер парламента добавил, что на внеочередном заседании могут рассмотреть кадровые назначения в Кабмин. Об этом Разумков сказал на брифинге, передает "Укринформ".

Важно Кабмин назначил исполняющих обязанности глав таможни и налоговой

Разумков отметил, что соответствующее представление со стороны правительства не регистрировали в Раде.

По состоянию на сегодня (26 апреля – 24 канал) конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели,

– сказал Разумков.

По словам спикера парламента, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет Министров, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях. Заметим, что во время прошлого внеочередного заседания Кабинета министров состоялись кадровые перестановки.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова .

. Вслед за ним в отставку ушел и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов .

. Кроме руководителя таможни уволили еще и заместителей Нефедова – Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

– Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова. Без должности остался заместитель председателя Государственной фискальной службы Дмитрий Венцковский.

Кроме того, на внеочередном заседании Рады депутаты могут проголосовать за нового вице-премьера по вопросам реформ. На эту должность претендует грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили. Известно, что в правительственной фракции "Слуга народа" пока нет голосов, чтобы назначить Саакашвили на эту должность. Поэтому ему надо получить поддержку других фракций.



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала