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      Кадровые назначения в Кабмин могут рассмотреть на внеочередном заседании Совета, – Разумков

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      Разумков о кадровых назначениях в Кабмин
      Разумков о кадровых назначениях в Кабмин / Политека

      Дмитрий Разумков отметил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в конце следующей недели, то есть в начале мая. Однако точной даты пока нет.

      Спикер парламента добавил, что на внеочередном заседании могут рассмотреть кадровые назначения в Кабмин. Об этом Разумков сказал на брифинге, передает "Укринформ".

      Важно Кабмин назначил исполняющих обязанности глав таможни и налоговой

      Разумков отметил, что соответствующее представление со стороны правительства не регистрировали в Раде.

      По состоянию на сегодня (26 апреля – 24 канал) конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели,
      – сказал Разумков.

      По словам спикера парламента, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет Министров, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях. Заметим, что во время прошлого внеочередного заседания Кабинета министров состоялись кадровые перестановки.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      • На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
      • Вслед за ним в отставку ушел и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.
      • Кроме руководителя таможни уволили еще и заместителей Нефедова – Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.
      • Без должности остался заместитель председателя Государственной фискальной службы Дмитрий Венцковский.

      Кроме того, на внеочередном заседании Рады депутаты могут проголосовать за нового вице-премьера по вопросам реформ. На эту должность претендует грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили. Известно, что в правительственной фракции "Слуга народа" пока нет голосов, чтобы назначить Саакашвили на эту должность. Поэтому ему надо получить поддержку других фракций.

      Діяльність Саакашвілі в Україні
      Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Сергей Верланов Михаил Саакашвили Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков Кабинет Министров Украины Новости политики
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