Коли Рада голосуватиме за "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Арахамії

Давид Арахамія розповів, коли Верховна Рада зможе розглянути "антиколомойський" законопроєкт. За словами голови фракції "Слуга народу", це може відбутися 5 – 6 травня.

Вже у понеділок, 27 квітня, має бути фінальна таблиця законопроєкту. Про це повідомив Давид Арахамія, передає РКБ-Україна.

Важливо Профільний комітет фінішує з розглядом правок до "антиколомойського закону" у понеділок

Після підготовки фінальної таблиці законопроєкту її роздадуть депутатам протягом 10 днів.

Для того, щоб застосувати окрему регламентну процедуру, треба зібрати 150 підписів і проголосувати у залі. Це ми й зробимо наступного тижня у четвер чи п'ятницю (30 квітня чи 1 травня – 24 канал),

– заявив Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", банківський закон можуть ухвалити 5 – 6 травня.

"Антиколомойський" законопроєкт: що відомо