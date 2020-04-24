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      Коли Рада голосуватиме за "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Арахамії

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      Коли Рада проголосує "антиколомойський" законопроєкт
      Коли Рада проголосує "антиколомойський" законопроєкт / slovo.odessa.ua

      Давид Арахамія розповів, коли Верховна Рада зможе розглянути "антиколомойський" законопроєкт. За словами голови фракції "Слуга народу", це може відбутися 5 – 6 травня.

      Вже у понеділок, 27 квітня, має бути фінальна таблиця законопроєкту. Про це повідомив Давид Арахамія, передає РКБ-Україна.

      Важливо Профільний комітет фінішує з розглядом правок до "антиколомойського закону" у понеділок

      Після підготовки фінальної таблиці законопроєкту її роздадуть депутатам протягом 10 днів. 

      Для того, щоб застосувати окрему регламентну процедуру, треба зібрати 150 підписів і проголосувати у залі. Це ми й зробимо наступного тижня у четвер чи п'ятницю (30 квітня чи 1 травня – 24 канал),
      – заявив Арахамія.

      За словами голови фракції "Слуга народу", банківський закон можуть ухвалити 5 – 6 травня.

      "Антиколомойський" законопроєкт: що відомо

      • Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
      • Закон передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
      • Для голосування законопроєкту необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної Ради.
      • Днями Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроєкту про банки в другому читанні.
      • Всього до другого читання законопроєкту "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" подали понад 16 тисяч правок, але раніше комітет відхилив 4 тисячі 770 правок.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики Новини України Кредит МВФ Слуга народу Приватбанк Банки Давид Арахамія Верховна Рада
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