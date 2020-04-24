Коли Рада голосуватиме за "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Арахамії
Давид Арахамія розповів, коли Верховна Рада зможе розглянути "антиколомойський" законопроєкт. За словами голови фракції "Слуга народу", це може відбутися 5 – 6 травня.
Вже у понеділок, 27 квітня, має бути фінальна таблиця законопроєкту. Про це повідомив Давид Арахамія, передає РКБ-Україна.
Важливо Профільний комітет фінішує з розглядом правок до "антиколомойського закону" у понеділок
Після підготовки фінальної таблиці законопроєкту її роздадуть депутатам протягом 10 днів.
Для того, щоб застосувати окрему регламентну процедуру, треба зібрати 150 підписів і проголосувати у залі. Це ми й зробимо наступного тижня у четвер чи п'ятницю (30 квітня чи 1 травня – 24 канал),
– заявив Арахамія.
За словами голови фракції "Слуга народу", банківський закон можуть ухвалити 5 – 6 травня.
"Антиколомойський" законопроєкт: що відомо
- Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
- Закон передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Для голосування законопроєкту необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної Ради.
- Днями Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроєкту про банки в другому читанні.
- Всього до другого читання законопроєкту "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" подали понад 16 тисяч правок, але раніше комітет відхилив 4 тисячі 770 правок.