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      Когда Рада будет голосовать за "антиколомойский" законопроект: ответ Арахамии

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      Когда Рада проголосует "антиколомойский" законопроект
      Когда Рада проголосует "антиколомойский" законопроект / slovo.odessa.ua

      Давид Арахамия рассказал, когда Верховная Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" законопроект. По словам главы фракции "Слуга народа", это может произойти 5 – 6 мая.

      Уже в понедельник, 27 апреля, должна быть финальная таблица законопроекта. Об этом сообщил Давид Арахамия, передает РКБ-Украина.

      Важно Профильный комитет финиширует с рассмотрением правок в "антиколомойский закон" в понедельник

      После подготовки финальной таблицы законопроекта ее раздадут депутатам в течение 10 дней.

      Для того, чтобы применить отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг или пятницу (30 апреля или 1 мая – 24 канал),
      – заявил Арахамия.

      По словам главы фракции "Слуга народа", банковский закон могут принять 5 – 6 мая.

      "Антиколомойский" законопроект: что известно

      • Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
      • Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
      • Для голосования законопроекта необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной Рады.
      • На днях Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
      • Всего ко второму чтению законопроекта "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" подали более 16 тысяч правок, но ранее комитет отклонил 4 тысячи 770 правок.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кредит МВФ Слуга народа Приватбанк Банки Давид Арахамия
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