Когда Рада будет голосовать за "антиколомойский" законопроект: ответ Арахамии

Давид Арахамия рассказал, когда Верховная Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" законопроект. По словам главы фракции "Слуга народа", это может произойти 5 – 6 мая.

Уже в понедельник, 27 апреля, должна быть финальная таблица законопроекта. Об этом сообщил Давид Арахамия, передает РКБ-Украина.

Важно Профильный комитет финиширует с рассмотрением правок в "антиколомойский закон" в понедельник

После подготовки финальной таблицы законопроекта ее раздадут депутатам в течение 10 дней.

Для того, чтобы применить отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг или пятницу (30 апреля или 1 мая – 24 канал),

– заявил Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", банковский закон могут принять 5 – 6 мая.

"Антиколомойский" законопроект: что известно