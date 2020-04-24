Когда Рада будет голосовать за "антиколомойский" законопроект: ответ Арахамии
Давид Арахамия рассказал, когда Верховная Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" законопроект. По словам главы фракции "Слуга народа", это может произойти 5 – 6 мая.
Уже в понедельник, 27 апреля, должна быть финальная таблица законопроекта. Об этом сообщил Давид Арахамия, передает РКБ-Украина.
Важно Профильный комитет финиширует с рассмотрением правок в "антиколомойский закон" в понедельник
После подготовки финальной таблицы законопроекта ее раздадут депутатам в течение 10 дней.
Для того, чтобы применить отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг или пятницу (30 апреля или 1 мая – 24 канал),
– заявил Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", банковский закон могут принять 5 – 6 мая.
"Антиколомойский" законопроект: что известно
- Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
- Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Для голосования законопроекта необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной Рады.
- На днях Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
- Всего ко второму чтению законопроекта "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" подали более 16 тысяч правок, но ранее комитет отклонил 4 тысячи 770 правок.