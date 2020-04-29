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      Неприемлемо и непонятно: реакция президента Грузии на назначение Саакашавили в Кабмин

      - Читати новину українською
      Саломе Зурабішвілі
      Саломе Зурабішвілі / eadaily.com

      Президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабинете Министров. Она жалеет, что эта ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

      Зурабішвілі наголосила на неприпустимості втручання у внутрішні справи і кадрову політику іншої держави, однак вважає "неприйнятним і незрозумілим" можливе призначення Саакашвілі. Про це мовиться на сайті президента Грузії.

      До теми Арахамія гостро прокоментував "політичну агресію" Грузії через Саакашвілі

      За її словами, Грузія та Україна є тісними стратегічними партнерами.

      Наша співпраця заснована на віковічній дружбі між народами і повазі наших спільних інтересів. Незважаючи на це, наша країна-партнер розглядає на високу політичну посаду кандидатуру, яка визнана винною усіма трьома судовими інстанціями в Грузії,
      – заявила Зурабішвілі.

      Можливе призначення Саакашвілі та реакція Грузії: головне

      • Інформація про ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі до Кабінету Міністрів України з'явилася 22 квітня. Експрезиденту Грузії та губернатору Одещини запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію української влади.
      • А 24 квітня низка ЗМІ повідомили, що Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Причому, ймовірно, це рішення пов'язане з потенційним призначенням Саакашвілі в український уряд. Однак, у МЗС України спростували цю інформацію.
      • Згодом прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України у разі призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.
      • За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Напередодні з’явилась інформація, що Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення експрезидента Грузії віцепрем'єр-міністром з реформ. А Міхеїлу Саакашвілі нібито запропонували увійти до Національної ради реформ.

      саакашвілі
      Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Грузии Кабинет Министров Украины Михаил Саакашвили Саломе Зурабишвили Новости политики
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