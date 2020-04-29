Неприемлемо и непонятно: реакция президента Грузии на назначение Саакашавили в Кабмин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабинете Министров. Она жалеет, что эта ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

Зурабішвілі наголосила на неприпустимості втручання у внутрішні справи і кадрову політику іншої держави, однак вважає "неприйнятним і незрозумілим" можливе призначення Саакашвілі. Про це мовиться на сайті президента Грузії.

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За її словами, Грузія та Україна є тісними стратегічними партнерами.

Наша співпраця заснована на віковічній дружбі між народами і повазі наших спільних інтересів. Незважаючи на це, наша країна-партнер розглядає на високу політичну посаду кандидатуру, яка визнана винною усіма трьома судовими інстанціями в Грузії,

– заявила Зурабішвілі.

Можливе призначення Саакашвілі та реакція Грузії: головне

Інформація про ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі до Кабінету Міністрів України з'явилася 22 квітня. Експрезиденту Грузії та губернатору Одещини запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію української влади.

А 24 квітня низка ЗМІ повідомили, що Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Причому, ймовірно, це рішення пов'язане з потенційним призначенням Саакашвілі в український уряд. Однак, у МЗС України спростували цю інформацію.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України у разі призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Напередодні з’явилась інформація, що Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення експрезидента Грузії віцепрем'єр-міністром з реформ. А Міхеїлу Саакашвілі нібито запропонували увійти до Національної ради реформ.



Що відомо про діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу