Арахамия остро прокомментировал "политическую агрессию" Грузии из-за Саакашвили

Ни одна страна мира не может диктовать Украине, кого назначать на должности, и не имеет права устраивать дипломатические скандалы из-за внутриукраинских назначений. Такую позицию озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вероятный дипломатический скандал между Украиной и Грузией из-за потенциального назначения в украинское правительство Михеила Саакашвили.

Об этом Арахамия говорил в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера " 24 апреля. Своим заявлением политик подтвердил ранее в этот же день озвученную точку зрения, которую в ряде СМИ назвали "некорректной", и объяснил ее.

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Острая реакция главы фракции "Слуга народа" на заявления Грузии о Саакашвили

Арахамия остро отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве посла из Украины, если Саакашвили станет украинским вице-премьером. Об этом написали в издании " Обозреватель ".

Почему Грузия так нервничает? Кто-то кого-то взял, даже не на первую должность, не на вторую, а вице-премьером... Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, значительно меньшая, так реагирует,

– сказал Арахамия.

И добавил, что если в Украине будут дипломатические проблемы, то у Грузии они будут еще больше: "Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы ". Это Грузия. Надо об этом не забывать".

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Если какая-либо другая страна – большая, маленькая – будет нам говорить, что они будут отзывать посла или оказать дипломатическое давление из-за назначения любого человека – гражданина Украины в правительство, то этого мы не будем допускать,

– отметил Арахамия.

Глава пропрезидентской фракции Рады сказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой украинский политик поедет в Грузию, получит гражданство и будет претендовать там на какую-то должность, а Украина будет отзывать посла или устраивать дипломатический скандал.

Комментарий о возможной некорректности такой позиции

Политика спросили, не считает ли он, что его слова могут расценить как некорректные.

Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. Я, как политик, я не дипломат, искренне считаю и заявляю, что никто не может оказывать какое-либо давление на наш суверенитет и назначения , которые мы делаем как страна,

– ответил Арахамия.

По поводу, собственно, вероятного назначения Саакашвили. Арахамия подчеркнул, что "кандидатуру Михеила можно выставлять в парламент, только когда будет на 100% понятно соотношение по голосам, иначе может некрасиво получиться".

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