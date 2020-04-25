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      Арахамия остро прокомментировал "политическую агрессию" Грузии из-за Саакашвили

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      Арахамия прокомментировал скандал с Грузией и вероятным назначением Саакашвили
      Арахамия прокомментировал скандал с Грузией и вероятным назначением Саакашвили / Коллаж 24 канала

      Ни одна страна мира не может диктовать Украине, кого назначать на должности, и не имеет права устраивать дипломатические скандалы из-за внутриукраинских назначений. Такую позицию озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вероятный дипломатический скандал между Украиной и Грузией из-за потенциального назначения в украинское правительство Михеила Саакашвили.

      Об этом Арахамия говорил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля. Своим заявлением политик подтвердил ранее в этот же день озвученную точку зрения, которую в ряде СМИ назвали "некорректной", и объяснил ее.

      К теме У грузинских властей сейчас истерика, – Деканоидзе о назначении Саакашвили

      Острая реакция главы фракции "Слуга народа" на заявления Грузии о Саакашвили

      Арахамия остро отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве посла из Украины, если Саакашвили станет украинским вице-премьером. Об этом написали в издании "Обозреватель".

      Почему Грузия так нервничает? Кто-то кого-то взял, даже не на первую должность, не на вторую, а вице-премьером... Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, значительно меньшая, так реагирует,
      – сказал Арахамия.

      И добавил, что если в Украине будут дипломатические проблемы, то у Грузии они будут еще больше: "Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать".

      Арахамия подтвердил свою позицию о невозможности вмешательства Грузии

      Если какая-либо другая страна – большая, маленькая – будет нам говорить, что они будут отзывать посла или оказать дипломатическое давление из-за назначения любого человека – гражданина Украины в правительство, то этого мы не будем допускать,
      – отметил Арахамия.

      Глава пропрезидентской фракции Рады сказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой украинский политик поедет в Грузию, получит гражданство и будет претендовать там на какую-то должность, а Украина будет отзывать посла или устраивать дипломатический скандал.

      Комментарий о возможной некорректности такой позиции

      Политика спросили, не считает ли он, что его слова могут расценить как некорректные.

      Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. Я, как политик, я не дипломат, искренне считаю и заявляю, что никто не может оказывать какое-либо давление на наш суверенитет и назначения, которые мы делаем как страна,
      – ответил Арахамия.

      По поводу, собственно, вероятного назначения Саакашвили. Арахамия подчеркнул, что "кандидатуру Михеила можно выставлять в парламент, только когда будет на 100% понятно соотношение по голосам, иначе может некрасиво получиться".

      Саакашвили и дипломатические недоразумения Грузии и Украины: в чем суть

      • Информация о вероятном назначении Михаила Саакашвили в Кабинет Министров Украины появилась 22 апреля. Бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Саакашвили заявил, что готов принять предложение украинской власти.
      • А 24 апреля ряд СМИ сообщили, что Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Причем, вероятно, это решение связано с потенциальным назначением Саакашвили в украинское правительство. Однако, в МИД Украины опровергли эту информацию.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Скандал Новости Грузии Михаил Саакашвили Слуга народа Давид Арахамия Новости политики Новости Украины
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