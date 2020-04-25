Арахамія гостро прокоментував "політичну агресію" Грузії через Саакашвілі

Жодна країна світу не може диктувати Україні, кого призначати на посади, і не має права влаштовувати дипломатичні скандали через внутрішньоукраїнські призначення. Таку позицію озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи ймовірний дипломатичний скандал між Україною та Грузією через потенційне призначення до українського уряду Міхеїла Саакашвілі.

Про це Арахамія говорив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 24 квітня. Своєю заявою політик підтвердив раніше цього ж дня озвучену точку зору, яку в низці ЗМІ назвали "некоректною", та пояснив її.

До теми У грузинської влади зараз істерика, – Деканоїдзе про призначення Саакашвілі

Гостра реакція голови фракції "Слуга народу" на заяви Грузії щодо Саакашвілі

Арахамія гостро відреагував на заяви Грузії про можливе відкликання посла з України, якщо Саакашвілі стане українським віцепрем'єром, Про це написали у виданні "Обозреватель".

Чому Грузія так нервується? Хтось когось взяв, навіть не на першу посаду, не на другу, а віцепрем'єром... Навіщо тоді чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує,

– сказав Арахамія.

І додав, що якщо в України будуть дипломатичні проблеми, то у Грузії вони будуть ще більші: "Це ж не США, які кажуть: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати".

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Коли будь-яка інша країна – велика, маленька – буде нам говорити, що вони будуть відкликати посла або чинити дипломатичний тиск через призначення будь-якої людини – громадянина України в уряд, то ми це не будемо допускати,

– наголосив Арахамія.

Голова пропрезидентської фракції Ради сказав, що йому складно уявити ситуацію, за якої український політик поїде до Грузії, отримає там громадянство і претендуватиме там на якусь посаду, а Україна буде відкликати посла або влаштовувати дипломатичний скандал.

Коментар щодо ймовірної некоректності такої позиції

Політика запитали, чи не вважає він, що його слова можуть розцінити як некоректні.

Дивіться, є дипломати, а є політики. Я, як політик, я не дипломат, щиро вважаю і заявляю, що ніхто не може чинити будь-який тиск щодо нашого суверенітету і призначень, які ми робимо як країна,

– відповів Арахамія.

Щодо, власне, ймовірного призначення Саакашвілі. Арахамія зазначив, що "кандидатуру Міхеїла можна виставляти в парламент, тільки коли буде на 100% зрозуміло співвідношення за голосами в парламенті, бо інакше може некрасиво вийти".

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