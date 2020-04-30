Саакашвили не согласится на более низкую должность, чем вице-премьер, – комментарий политолога

В "Слуге народа" заверили, что голосов для назначения Саакашвили вице-премьером хватает, но Владимир Зеленский предложил ему другую должность. Какую именно – в Раде не уточняют.

Однако Саакашвили может не согласиться на все должности, которые ему предложат. Такое мнение в эфире программы "Политическая атаномія" на 24 канале высказал политолог Тарас Семенюк.

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По его словам, очевидно, если Саакашвили предложили пост вице-премьера по вопросам реформ, то максимум, что может его удовлетворить – должность министра.

Вряд ли его устроит должность советника. Это не в его статусе. Вряд ли он согласится на должность ниже по рангу, чем вице-премьер, и это при том, что депутаты ему не дадут больших полномочий,

– считает Семенюк.

Он добавил, что для Саакашвили должность вице-премьера – это старт. Ему не нужны большие полномочия, но он "умеет играть в игру и создавать шоу". Семенюк убежден, что в правительстве большинство министров понимают, что Саакашвили затмит всех своей харизмой.



Михеил Саакашвили / Фото 24 канал

Политолог также отметил, что Зеленский не пойдет на голосование в Верховную Раду за назначение Саакашвили, пока не поймет, что имеет полную поддержку в правительстве.

"Отрицательное голосование будет означать, что Зеленский теряет контроль в парламенте, а он не может этого допустить. Поэтому я думаю, что Зеленскому пора работать с единомышленниками не на основе случайных людей, а на основе идеологических принципов", – подытожил Семенюк.



Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала

Зато политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский понимал, что назначение Саакашвили может не дать результата.

В Офисе Президента с самого начала понимали, что не будет абсолютного большинства голосов за назначение Саакашвили. Особенность ситуации в том, что большинство людей, которые абсолютно преданы Зеленскому, опасались, что Саакашвили рано или поздно войдет в конфликт,

– сказал Фесенко.

По его словам, это создаст проблемы и для президента, и для фракции. Однако дефицит голосов был и вне фракции "Слуга народа".

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