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      Саакашвили не согласится на более низкую должность, чем вице-премьер, – комментарий политолога

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      Михеил Саакашвили
      Михеил Саакашвили / mail.kz

      В "Слуге народа" заверили, что голосов для назначения Саакашвили вице-премьером хватает, но Владимир Зеленский предложил ему другую должность. Какую именно – в Раде не уточняют.

      Однако Саакашвили может не согласиться на все должности, которые ему предложат. Такое мнение в эфире программы "Политическая атаномія" на 24 канале высказал политолог Тарас Семенюк.

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      По его словам, очевидно, если Саакашвили предложили пост вице-премьера по вопросам реформ, то максимум, что может его удовлетворить – должность министра.

      Вряд ли его устроит должность советника. Это не в его статусе. Вряд ли он согласится на должность ниже по рангу, чем вице-премьер, и это при том, что депутаты ему не дадут больших полномочий,
      – считает Семенюк.

      Он добавил, что для Саакашвили должность вице-премьера – это старт. Ему не нужны большие полномочия, но он "умеет играть в игру и создавать шоу". Семенюк убежден, что в правительстве большинство министров понимают, что Саакашвили затмит всех своей харизмой.

      саакашвілі
      Михеил Саакашвили / Фото 24 канал

      Политолог также отметил, что Зеленский не пойдет на голосование в Верховную Раду за назначение Саакашвили, пока не поймет, что имеет полную поддержку в правительстве.

      "Отрицательное голосование будет означать, что Зеленский теряет контроль в парламенте, а он не может этого допустить. Поэтому я думаю, что Зеленскому пора работать с единомышленниками не на основе случайных людей, а на основе идеологических принципов", – подытожил Семенюк.

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      Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала

      Зато политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский понимал, что назначение Саакашвили может не дать результата.

      В Офисе Президента с самого начала понимали, что не будет абсолютного большинства голосов за назначение Саакашвили. Особенность ситуации в том, что большинство людей, которые абсолютно преданы Зеленскому, опасались, что Саакашвили рано или поздно войдет в конфликт,
      – сказал Фесенко.

      По его словам, это создаст проблемы и для президента, и для фракции. Однако дефицит голосов был и вне фракции "Слуга народа".

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Владимир Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.
      • Экс-глава Одесской ОГА также подтвердил, что получил такое предложение от президента. Политик заявил, что успел провести разговор с премьером и готовится презентовать в Раде свою программу неотложных изменений.
      • 24 апреля Саакашвили встречался с президентской фракцией. Однако, по информации СМИ, ему не удалось убедить "слуг народа" проголосовать за его назначение.
      • В то же время Грузия предупредила Украину, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Петр Порошенко Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Новости Украины
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