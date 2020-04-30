Саакашвілі не погодиться на нижчу посаду, ніж віцепрем'єр, – політолог

У "Слузі народу" запевнили, що голосів для призначення Саакашвілі віцепрем'єром вистачає, але Володимир Зеленський запропонував йому іншу посаду. Яку саме – у Раді не уточнюють.

Проте Саакашвілі може не погодитись на всі посади, які йому запропонують.Таку думку в ефірі програми "Політична атаномія" на 24 каналі висловив політолог Тарас Семенюк.

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За його словами, очевидно, якщо Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ, то максимум, що може його задовольнити – посада міністра.

Навряд чи його влаштує посада радника. Це не в його статусі. Навряд чи він погодиться на посаду нижчу за рангом, ніж віцепрем'єр й це при тому, що депутати йому не дадуть великих повноважень,

– вважає Семенюк.

Він додав, що для Саакашвілі посада віцепрем'єра – це старт. Йому не потрібні великі повноваження, але він "вміє грати в гру та створювати шоу". Семенюк переконаний, що в уряді більшість міністрів розуміють, що Саакашвілі затьмарить усіх своєю харизмою.



Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 канал

Політолог також зазначив, що Зеленський не йтиме на голосування до Верховної Ради за призначення Саакашвілі, доки не розумітиме, що має повну підтримку в уряді.

"Негативне голосування означатиме, що Зеленський втрачає контроль у парламенті, а він не може цього допустити. Тому я думаю, що Зеленському пора працювати з однодумцями не на основі випадкових людей, а на основі ідеологічних принципів", – підсумував Семенюк.



Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що Зеленський розумів, що призначення Саакашвілі може не дати результату.

В Офісі Президента із самого початку розуміли, що не буде абсолютної більшості голосів за призначення Саакашвілі. Особливість ситуації у тому, що більшість людей, які абсолютно віддані Зеленському, побоювались, що Саакашвілі рано чи пізно ввійде в конфлікт,

– сказав Фесенко.

За його словами, це створить проблеми і для президента і для фракції. Проте дефіцит голосів був і поза межами фракції "Слуга народу".

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