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      Саакашвілі не погодиться на нижчу посаду, ніж віцепрем'єр, – політолог

      - Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / mail.kz

      У "Слузі народу" запевнили, що голосів для призначення Саакашвілі віцепрем'єром вистачає, але Володимир Зеленський запропонував йому іншу посаду. Яку саме – у Раді не уточнюють.

      Проте Саакашвілі може не погодитись на всі посади, які йому запропонують.Таку думку в ефірі програми "Політична атаномія" на 24 каналі висловив політолог Тарас Семенюк.

      До теми Зеленський запропонував Саакашвілі нову посаду, – Арахамія

      За його словами, очевидно, якщо Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ, то максимум, що може його задовольнити – посада міністра.

      Навряд чи його влаштує посада радника. Це не в його статусі. Навряд чи він погодиться на посаду нижчу за рангом, ніж віцепрем'єр й це при тому, що депутати йому не дадуть великих повноважень,
      – вважає Семенюк.

      Він додав, що для Саакашвілі посада віцепрем'єра – це старт. Йому не потрібні великі повноваження, але він "вміє грати в гру та створювати шоу". Семенюк переконаний, що в уряді більшість міністрів розуміють, що Саакашвілі затьмарить усіх своєю харизмою.

      саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 канал

      Політолог також зазначив, що Зеленський не йтиме на голосування до Верховної Ради за призначення Саакашвілі, доки не розумітиме, що має повну підтримку в уряді.

      "Негативне голосування означатиме, що Зеленський втрачає контроль у парламенті, а він не може цього допустити. Тому я думаю, що Зеленському пора працювати з однодумцями не на основі випадкових людей, а на основі ідеологічних принципів", – підсумував Семенюк.

      саакашвілі
      Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

      Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що Зеленський розумів, що призначення Саакашвілі може не дати результату.

      В Офісі Президента із самого початку розуміли, що не буде абсолютної більшості голосів за призначення Саакашвілі. Особливість ситуації у тому, що більшість людей, які абсолютно віддані Зеленському, побоювались, що Саакашвілі рано чи пізно ввійде в конфлікт,
      – сказав Фесенко.

      За його словами, це створить проблеми і для президента і для фракції. Проте дефіцит голосів був і поза межами фракції "Слуга народу".

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля.
      • Ексглава Одеської ОДА також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
      • 24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентською фракцією. Однак, за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення.
      • Водночас Грузія попередила Україну, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Верховна Рада Слуга народу Петро Порошенко
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