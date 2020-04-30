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      Зеленський запропонував Саакашвілі нову посаду, – Арахамія

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      Зеленський запропонував Саакашвілі посаду: що відомо
      Саакашвілі вкотре запропонували нову посаду / 24 канал

      Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі продовжує консультації з керівництвом держави щодо посади. У "Слузі народу" запевнили, що голосів для призначення Саакашвілі віцепрем'єром вистачає, але Володимир Зеленський запропонував йому іншу посаду.

      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу заявив, що чутки про те, що Міхеїлу Саакашвілі не вистачає голосів для призначення на посаду віцепрем'єр-міністром з реформ – брехня, повідомляє 24 канал

      Раніше Саакашвілі запропонували нову посаду у Нацраді реформ, – ЗМІ

      Насправді, голосів вистачає. Міхеїл Саакашвілі останні кілька днів вів консультації з президентом і вони знайшли інший формат, у якому будуть працювати,
      – додав Арахамі.

      Політик не уточнив, яку посаду запропонували Саакашвілі, але наголосив, що це ініціатива президента Володимира Зеленського.

      Нехай це залишається інтригою,
      – сказав політик.

      Про рішення Зеленського повідомлять згодом: або до кінця дня 30 квітня, або на початку наступного тижня.

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • Однак після зустрічі з фракцією "Слуги народу" Саакашвілі втратив підтримку, повідомляли депутати президентської партії.
      • Сам Міхеїл Саакашвілі запевняв, що Володимир Зеленський запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
      • За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Українські ЗМІ також повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Президент України Призначення Зеленського Володимир Зеленський Новини Грузії Міхеїл Саакашвілі
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