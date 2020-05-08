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      Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі

      - Читать новость на русском
      Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі
      Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі / pravda.com.ua

      Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ. Через це Грузія відкликає свого посла з України для консультацій.

      Грузія відповіла на призначення Саакашвілі на посаду в Україні відкликанням посла з Києва, повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

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      Це звичайна практика, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх дипломатичних відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом,
      – зазначив Залкаліані.

      Водночас міністр зазначив, що попри таке рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин  з Україною або перегляд стратегічного партнерства".

      Призначення Саакашвілі на посаду в Україні: основне

      • Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.
      • Сам Саакашвілі зазначав, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • На зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою нардепів. Вони не були готові проголосувати за призначення політика на нову посаду.
      • У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
      • Згодом Юрій Бутусов повідомив, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Пізніше низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.
      • 7 травня на сайті президента з'явився указ про його призначення головою Виконавчого комітету реформ.

      Саакашвілі робота в Україні що відомо факти про Саакашівлі
      Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міхеїл Саакашвілі Реформи Новини Грузії Новини політики Новини України
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