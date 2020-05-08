Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Михиила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ. За это Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций.

Грузия отвечает на назначение Саакашвили на должность в Украине отзывом посла из Киева, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

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Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом,

– отметил Залкалиани.

В то же время министр отметил, что, несмотря на такое решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной или пересмотре стратегического партнерства".

Назначение Саакашвили на должность в Украине: главная

Михаилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у политика есть потенциал для поддержки правительства.

Сам Саакашвили уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.

Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа", которая не готова была предоставить большинство голосов в парламенте для назначения политика на новую должность.

В Грузии раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.

Впоследствии Юрий Бутусов сообщил, что в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

Еще позже ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность в Нацсовете реформ.

7 мая на сайте президента появился указ о его назначении председателем Исполнительного комитета реформ.



Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала