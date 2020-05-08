Саакашвили в день своего назначения встречался с Зеленским: интересные подробности

Новоиспеченный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили 7 мая встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, что мероприятие состоялось сразу после назначения Саакашвили.

По словам Саакашвили, встреча получилась длительной и интересной. Соответствующий сообщение появилось на его Facebook-странице.

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"Я думаю, он (Зеленский – 24 канал) прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения ", – подчеркнул политик.

Глава Исполнительного комитета реформ добавил, что ему очень понравилось настрой со стороны президента.

Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отказывало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво – это болото,

– отметил Саакашвили.

Он акцентировал, что Украину нужно вытаскивать из болота, и это может сделать только президент,

который никогда не был вором и никогда им не станет,

у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца.

"Я готов максимально помогать президенту, учитывая мой опыт, мои успехи и мои неудачи. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал мою кандидатуру , но главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должен выйти! ", – подытожил Саакашвили.



Сообщение Михеила Саакашвили о встрече с президентом Зеленским

К слову, ранее Михеил Саакашвили показал в сети, как отметил назначение . В частности, по его словам, несколько бутылок отличного грузинского вина из его села "прорвали карантин и доехали до него сегодня".

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Что известно о поиске новой должности для Саакашвили в Украине

Михеилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у политика есть потенциал для поддержки правительства.

Сам Саакашвили уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.

Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа", которая не готова была предоставить большинство голосов в парламенте для назначения политика на новую должность.

В Грузии раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.

Впоследствии Юрий Бутусов сообщил, что в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

Еще позже ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность в Нацсовете реформ.

7 мая на сайте президента появился указ о его назначении председателем Исполнительного комитета реформ.