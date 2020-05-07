С грузинским вином: Саакашвили показал, как празднует назначение – фото

После долгих дискуссий Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Экс-президент Грузии в соцсетях показал, как празднует назначение.

Михеил Саакашвили в фейсбуке опубликовал фото с вином. Политик рассказал, что несколько бутылок отличного грузинского вина из его села "прорвали карантин и доехали до него сегодня".

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Сегодня есть что отмечать. Здоровья вам,

– подписал фото Саакашвили.



Сообщение Михеила Саакашвили в фейсбуке / Скриншот

Заметим, что указ о назначении Михеила Саакашвили появился вечером, 7 мая. Об обязанностях экс-президента Грузии на посту председателя Исполнительного комитета реформ – читайте по ссылке.

Как Саакашвили назначали на должность



Что известно о деятельности Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала