С грузинским вином: Саакашвили показал, как празднует назначение – фото
После долгих дискуссий Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Экс-президент Грузии в соцсетях показал, как празднует назначение.
Михеил Саакашвили в фейсбуке опубликовал фото с вином. Политик рассказал, что несколько бутылок отличного грузинского вина из его села "прорвали карантин и доехали до него сегодня".
Узнайте больше Михеила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ
Сегодня есть что отмечать. Здоровья вам,
– подписал фото Саакашвили.
Сообщение Михеила Саакашвили в фейсбуке / Скриншот
Заметим, что указ о назначении Михеила Саакашвили появился вечером, 7 мая. Об обязанностях экс-президента Грузии на посту председателя Исполнительного комитета реформ – читайте по ссылке.
Как Саакашвили назначали на должность
- Михеилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
- Сам Саакашвили уверял, что Владимир Зеленский предложил ему вести переговоры с МВФ.
- Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа".
- В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.
- Ряд СМИ сообщали, что Саакашвили может получить должность вНацсовете реформ.
- Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Что известно о деятельности Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала