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      С грузинским вином: Саакашвили показал, как празднует назначение – фото

      - Читати новину українською
      Саакашвили празднует назначение
      Саакашвили празднует назначение / facebook.com/SaakashviliMikheil

      После долгих дискуссий Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Экс-президент Грузии в соцсетях показал, как празднует назначение.

      Михеил Саакашвили в фейсбуке опубликовал фото с вином. Политик рассказал, что несколько бутылок отличного грузинского вина из его села "прорвали карантин и доехали до него сегодня".

      Узнайте больше Михеила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ

      Сегодня есть что отмечать. Здоровья вам,
      – подписал фото Саакашвили.

      саакашвілі вино
      Сообщение Михеила Саакашвили в фейсбуке / Скриншот

      Заметим, что указ о назначении Михеила Саакашвили появился вечером, 7 мая. Об обязанностях экс-президента Грузии на посту председателя Исполнительного комитета реформ – читайте по ссылке.

      Как Саакашвили назначали на должность

      саакашвілі україна
      Что известно о деятельности Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Новости Грузии Назначения Зеленского Михаил Саакашвили
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