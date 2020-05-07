З грузинським вином: Саакашвілі показав, як святкує призначення – фото
Після довгих дискусій Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Експрезидент Грузії у соцмережах показав, як святкує призначення.
Міхеїл Саакашвілі у фейсбуці опублікував фото з вином. Політик розповів, що кілька пляшок відмінного грузинського вина з його села "прорвали карантин і доїхали до нього сьогодні".
Дізнайтеся більше Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ
Сьогодні є що відзначати. Здоров'я вам,
– підписав фото Саакашвілі.
Допис Міхеїла Саакашвілі у фейсбуці / Скриншот
Зауважимо, що указ про призначення Міхеїла Саакашвілі з'явився ввечері, 7 травня. Про обов'язки експрезидента Грузії на посаді голови Виконавчого комітету реформ – читайте за посиланням.
Як Саакашвілі призначали на посаду
- Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
- Сам Саакашвілі запевняв, що Володимир Зеленський запропонував йому вести переговори з МВФ.
- Однак Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу".
- У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
- Низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посадуу Нацраді реформ.
- Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Що відомо про діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу