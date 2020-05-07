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      З грузинським вином: Саакашвілі показав, як святкує призначення – фото

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      Саакашвілі святкує призначення
      Саакашвілі святкує призначення / facebook.com/SaakashviliMikheil

      Після довгих дискусій Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Експрезидент Грузії у соцмережах показав, як святкує призначення.

      Міхеїл Саакашвілі у фейсбуці опублікував фото з вином. Політик розповів, що кілька пляшок відмінного грузинського вина з його села "прорвали карантин і доїхали до нього сьогодні".

      Дізнайтеся більше Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ

      Сьогодні є що відзначати. Здоров'я вам,
      – підписав фото Саакашвілі.

      саакашвілі вино
      Допис Міхеїла Саакашвілі у фейсбуці / Скриншот

      Зауважимо, що указ про призначення Міхеїла Саакашвілі з'явився ввечері, 7 травня. Про обов'язки експрезидента Грузії на посаді голови Виконавчого комітету реформ – читайте за посиланням.

      Як Саакашвілі призначали на посаду

      саакашвілі україна
      Що відомо про діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Реформи Новини Грузії Призначення Зеленського Міхеїл Саакашвілі
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