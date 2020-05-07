З грузинським вином: Саакашвілі показав, як святкує призначення – фото

Після довгих дискусій Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Експрезидент Грузії у соцмережах показав, як святкує призначення.

Міхеїл Саакашвілі у фейсбуці опублікував фото з вином. Політик розповів, що кілька пляшок відмінного грузинського вина з його села "прорвали карантин і доїхали до нього сьогодні".

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Сьогодні є що відзначати. Здоров'я вам,

– підписав фото Саакашвілі.



Допис Міхеїла Саакашвілі у фейсбуці / Скриншот

Зауважимо, що указ про призначення Міхеїла Саакашвілі з'явився ввечері, 7 травня. Про обов'язки експрезидента Грузії на посаді голови Виконавчого комітету реформ – читайте за посиланням.

Як Саакашвілі призначали на посаду



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