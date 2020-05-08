Саакашвілі у день свого призначення зустрічався з Зеленським: цікаві подробиці

Новоспечений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі 7 травня зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським. Імовірно, що захід відбувся одразу після призначення Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, зустріч вийшла тривалою та цікавою. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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"Я думаю, він (Зеленський – 24 канал) прекрасно розуміє, що у країни немає альтернативи швидким змінам і що без того, щоб не стояти на місці та рухатися вперед, поганий вантаж минулого нас швидко наздожене та переїде. Тому президент – дуже рішуче налаштований на радикальні реформи та зміни", – підкреслив політик.

Очільник Виконавчого комітету реформ додав, що йому дуже сподобалося налаштування з боку президента.

Сам факт мого призначення показує, що він – готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус кво, а статус кво – це болото,

– зауважив Саакашвілі.

Він наголосив, що Україну треба витягувати з болота, і це може зробити тільки президент,

який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане,

у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу та для кожного українця.

"Я є готовим максимально допомагати президенту, враховуючи мій досвід, мої успіхи та мої невдачі. Величезне дякую всім тим, хто підтримував мою кандидатуру, але головна робота починається зараз. Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов'язково має вийти!", – підсумував Саакашвілі.



Допис Міхеїла Саакашвілі про зустріч із президентом Зеленським

До слова, раніше Міхеїл Саакашвілі показав у мережі, як відсвяткував призначення. Зокрема, за його словами, кілька пляшок відмінного грузинського вина з його села "прорвали карантин і доїхали до нього сьогодні".

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Що відомо про пошук нової посади для Саакашвілі в Україні

Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.

Сам Саакашвілі запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.

Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу", яка не була готовою надати більшість голосів у парламенті задля призначення політика на нову посаду.

У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.

Згодом Юрій Бутусов повідомив, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

Ще пізніше низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.

7 травня на сайті президента з'явився указ про його призначення головою Виконавчого комітету реформ.



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу