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      Саакашвілі у день свого призначення зустрічався з Зеленським: цікаві подробиці

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Новоспечений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі 7 травня зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським. Імовірно, що захід відбувся одразу після призначення Саакашвілі.

      За словами Саакашвілі, зустріч вийшла тривалою та цікавою. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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      "Я думаю, він (Зеленський – 24 канал) прекрасно розуміє, що у країни немає альтернативи швидким змінам і що без того, щоб не стояти на місці та рухатися вперед, поганий вантаж минулого нас швидко наздожене та переїде. Тому президент – дуже рішуче налаштований на радикальні реформи та зміни", – підкреслив політик.

      Очільник Виконавчого комітету реформ додав, що йому дуже сподобалося налаштування з боку президента.

      Сам факт мого призначення показує, що він – готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус кво, а статус кво – це болото,
      – зауважив Саакашвілі.

      Він наголосив, що Україну треба витягувати з болота, і це може зробити тільки президент,

      • який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане,
      • у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу та для кожного українця.

      "Я є готовим максимально допомагати президенту, враховуючи мій досвід, мої успіхи та мої невдачі. Величезне дякую всім тим, хто підтримував мою кандидатуру, але головна робота починається зараз. Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов'язково має вийти!", – підсумував Саакашвілі.

      Саакашвілі, реформи, Зеленський, зустріч, Facebook
      Допис Міхеїла Саакашвілі про зустріч із президентом Зеленським 

      До слова, раніше Міхеїл Саакашвілі показав у мережі, як відсвяткував призначення. Зокрема, за його словами, кілька пляшок відмінного грузинського вина з його села "прорвали карантин і доїхали до нього сьогодні".

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      Що відомо про пошук нової посади для Саакашвілі в Україні

      • Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.
      • Сам Саакашвілі запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу", яка не була готовою надати більшість голосів у парламенті задля призначення політика на нову посаду.
      • У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
      • Згодом Юрій Бутусов повідомив, що в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Ще пізніше низка ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.
      • 7 травня на сайті президента з'явився указ про його призначення головою Виконавчого комітету реформ.

      Саакашвілі робота в Україні що відомо факти про Саакашівлі
      Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Реформи Президент України Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі Новини політики Новини України
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