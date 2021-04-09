Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине. Дипломата отозвали для консультаций еще в 2020 году.

В то же время Зурабишвили выразила поддержку Украине. Об этом она заявила во время выступления в парламенте Грузии 9 апреля.

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Что сказала президент

Зурабишвили завершила свое выступление в парламенте Грузии словами поддержки Украины, у границ которой с конца прошлого месяца фиксируется концентрация российских войск.

Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не вспомнив сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им свою солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев,

– заявила лидер Грузии.

Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский чиновник проинформировал Залкалиани о дестабилизирующих действиях со стороны Кремля.

В ответ Залкалиани подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Грузия является солидарной с ней.

Почему посла Грузии отозвали

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая 2020 года назначил бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В Грузии к Саакашвили относятся не очень хорошо. Ведь на родине политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и даже приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.

Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций.

Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если взаимоотношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за его назначения.

Впоследствии премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна не будет разрывать дипломатические взаимоотношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлена под сомнение из-за отдельных безответственных политиков".