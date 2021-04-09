Лидер Грузии выразила поддержку Украине и призвала вернуть в Киев отозванного посла
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине. Дипломата отозвали для консультаций еще в 2020 году.
Источник:"Новости – Грузия"
В то же время Зурабишвили выразила поддержку Украине. Об этом она заявила во время выступления в парламенте Грузии 9 апреля.
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Что сказала президент
Зурабишвили завершила свое выступление в парламенте Грузии словами поддержки Украины, у границ которой с конца прошлого месяца фиксируется концентрация российских войск.
Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не вспомнив сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им свою солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев,
– заявила лидер Грузии.
Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский чиновник проинформировал Залкалиани о дестабилизирующих действиях со стороны Кремля.
В ответ Залкалиани подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Грузия является солидарной с ней.
Почему посла Грузии отозвали
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая 2020 года назначил бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
- В Грузии к Саакашвили относятся не очень хорошо. Ведь на родине политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и даже приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.
- Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций.
- Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если взаимоотношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за его назначения.
Впоследствии премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна не будет разрывать дипломатические взаимоотношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлена под сомнение из-за отдельных безответственных политиков".
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