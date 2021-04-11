Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел телефонные разговоры с главами МИД 14 стран, а также с Высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ. Все дипломаты с уверенностью выразили свою поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.