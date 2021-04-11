Украину поддерживают: в МИД поблагодарили международных партнеров за солидарность
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел телефонные разговоры с главами МИД 14 стран, а также с Высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ. Все дипломаты с уверенностью выразили свою поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.
Источник:фейсбук Олега Николенко
Как сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности.
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За 11 дней Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств:
- Великобритании,
- Греции,
- Грузии,
- Дании,
- Эстонии,
- Канады,
- Латвии,
- Молдовы,
- Нидерландов,
- Германии,
- Словакии,
- США,
- Франции,
- Швеции,
- Высоким представителем ЕС и Генеральной секретаршей ОБСЕ.
О своей солидарности с Украиной твердо заявили главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии.
Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с Президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой украинского государства и президент Турции,
– написал Николенко.
Реакция мира на эскалацию на Донбассе
- США выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе.
- В Пентагоне также насторожены тем, что Россия наращивает присутствие своих войск у границ Украины, поэтому Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии. Поддержку Украине выразили и в ЕС, и в Канаде.
- Президентка Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине. Лидер Грузии призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине.
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