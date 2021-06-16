Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що не влаштовує в мінських угодах. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак на саміті в Женеві.

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Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод – добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця,

– Козак про можливу участь США.

Козак стверджує, що він начебто виступає за врегулювання конфлікту.

"Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", – сказав політик.

Зверніть увагу! Раніше Козак виступав рішуче проти залучення США. Він стверджував, що "чим більше учасників, тим складніше знайти рішення".

Що цьому передувало