Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що не влаштовує в мінських угодах. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак на саміті в Женеві.
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Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод – добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця,
– Козак про можливу участь США.
Козак стверджує, що він начебто виступає за врегулювання конфлікту.
"Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", – сказав політик.
Що цьому передувало
- Засідання політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулося 26 травня. В Офісі Президента розповіли, що під час зустрічі відбувся дуже жорсткий обмін думками.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія робить усе можливе, аби загальмувати ухвалення конкретного рішення.
- Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що до нормандського формату можуть доєднатися США, Британія і Канада. На думку Зеленського, Штати можуть лише посилити перемовини.