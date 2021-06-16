Сидячи перед журналістами, лідери країн обмінялися кількома фразами. Путін подякував Байдену за його ініціативу та, власне, за саму зустріч.
До теми Путін та Байден зустрілись у Женеві: переговори почались – відео
"Знаю, що у вас була довга поїздка, багато роботи. Проте у відносинах Росії та США є багато питань, які потрібно обговорити на найвищому рівні. Сподіваюсь, наша зустріч буде продуктивною", – зазначив очільник Кремля.
"Як я вже сказав раніше, будь-яка зустріч лицем до лиця є корисною", – відповів йому президент США. Після цього відкрита частина переговорів закінчилася.
Як почалася зустріч Байдена з Путіним: дивіться відео
Зустріч Байдена та Путіна: що варто знати
- Перемовини глав держав відбуваються на віллі Ла Гранж у Женеві, столиці Швейцарії. Вони стартували о 14:00 за Києвом.
- Окрім президентів, у зустрічі беруть участь й держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
- Політики поспілкуються з журналістами після зустрічі, але кожен окремо. На цьому наполягала американська сторона.
- Лідери країн мають намір обговорити, зокрема, ситуацію в Україні. Інші теми: COVID-19, Сирія, Лівія, Нагірний Карабах.
- Байден раніше заявив, що під час зустрічі з Путіним буде "дуже прямолінійним". Й наголосив, що США не шукають конфлікту.