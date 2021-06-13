Відносини США та Росії перебувають на низькому рівні. Про це Байден заявив на пресконференції за результатами саміту "Великої сімки".

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Байден сказав, що Путін правий щодо низької точки. Однак це залежить від дій російського президента стосовно відповідності міжнародним нормам.

Байден хоче зрозуміти, чи можна покращити відносини

Байден наголосив, що під час зустрічі з Путіним він хоче зрозуміти, чи є умови для покращення відносин.

Ми не шукаємо конфлікту. Ми прагнемо виправити ті дії, які, на нашу думку, суперечать міжнародним нормам,

– сказав американський політик.

Крім того, Байден сподівається, що саміт забезпечить співпрацю США та Росії. За його словами, можна намітити "певну стратегічну доктрину", зокрема, з питань клімату.

"Я знаю, ви не сумніваєтесь, що я буду з ним дуже прямолінійний", – сказав Байден.

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