Так, зустріч вже триває. Перед тим політики потисли один одному руки та ледь посміхнулись.

До речі Не буде конкретики, – Зеленський назвав головне побоювання від зустрічі Путіна і Байдена

Зауважимо, що це перша зустріч політиків у статусі глав держав. Перемовини відбуватимуться за закритими дверима.

Склади делегацій

У зустрічі також беруть участь Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє СNN. Під час другого раунду перемовин склад делегацій розшириться:

До Байдена долучаться:

Радник з національної безпеки Джейк Салліван

Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд

головний радник Ради національної безпеки щодо Росії Ерік Грін

Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні на тлі загострення напруженості.

До Путіна:

помічник президента Росії Юрій Ушаков;

прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков;

посол Росії в США Анатолій Антонов;

глава Генштабу РФ Валерій Герасимов;

заступник голови МЗС Сергій Рябков ;

заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання);

спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Як делегації їхали на зустріч

Путін прибув до Женеви менше ніж за годину до початку саміту, Байден – 15 червня. Очевидці публікують відео, як кортежі президентів їхали містом на зустріч.

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