Так, зустріч вже триває. Перед тим політики потисли один одному руки та ледь посміхнулись.
До речі Не буде конкретики, – Зеленський назвав головне побоювання від зустрічі Путіна і Байдена
Зауважимо, що це перша зустріч політиків у статусі глав держав. Перемовини відбуватимуться за закритими дверима.
Склади делегацій
У зустрічі також беруть участь Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє СNN. Під час другого раунду перемовин склад делегацій розшириться:
До Байдена долучаться:
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван
- Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд
- головний радник Ради національної безпеки щодо Росії Ерік Грін
- Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні на тлі загострення напруженості.
До Путіна:
- помічник президента Росії Юрій Ушаков;
- прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков;
- посол Росії в США Анатолій Антонов;
- глава Генштабу РФ Валерій Герасимов;
- заступник голови МЗС Сергій Рябков ;
- заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання);
- спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.
Як делегації їхали на зустріч
Путін прибув до Женеви менше ніж за годину до початку саміту, Байден – 15 червня. Очевидці публікують відео, як кортежі президентів їхали містом на зустріч.
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