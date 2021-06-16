Да, встреча уже идет. Перед тем политики пожали друг другу руки и чуть улыбнулись.
Кстати Не будет конкретики, – Зеленский назвал главное опасение от встречи Путина и Байдена
Заметим, что это первая встреча политиков в статусе глав государств. Переговоры будут проходить за закрытыми дверями.
Склады делегаций
Во встрече также принимают участие Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, сообщает СNN. Во время второго раунда переговоров состав делегаций расширится:
К Байдену присоединятся:
- Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
- Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
- главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
- Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле на фоне обострения напряженности.
К Путину:
- помощник президента России Юрий Ушаков;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
- посол России в США Анатолий Антонов;
- глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- замглавы МИД Сергей Рябков;
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
- спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Как делегации ехали на встречу
Путин прибыл в Женеву меньше чем за час до начала саммита, Байден – 15 июня. Очевидцы публикуют видео, как кортежи президентов ехали по городу на встречу.
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