Зеленский отметил, что сдержанное поведение обоих президентов является свидетельством того, что они что-то пытаются донести друг другу. Украинский лидер подчеркнул: мир уже наблюдал за встречами многих президентов США с бессменным главой России.

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По словам Зеленского, у глав Штатов и России – разные взгляды на жизнь в целом и на ситуацию в Украине. Кроме того, украинский лидер не может вспомнить, когда между этими геополитическими китами были очень теплые отношения.

Весь мир ждет результатов встречи Байдена и Путина. Зеленский признался, что уже радуется, ведь когда люди садятся и разговаривают – это также определенный эффект.

Чего желает Украина

Зеленский отметил, что Украина хотела бы более четкую позицию по "Северному потоку-2". Сейчас звучат только фразы, которые можно расценить как дипломатическую подготовку к встрече. В то же время наибольшей проблемой является недостаточный уровень конкретики.

"Я ставлю на один уровень "Северный поток-2", саммит Байден – Путин, саммит НАТО, хоть по своему весу это разные вещи. И я считаю, что в этом направлении явно не хватает конкретики", – отметил Зеленский.

Главное опасение Зеленского

Украинский лидер поблагодарил мировых лидеров за поддержку. Зеленский подчеркнул, что европейские страны и США действительно помогают. В частности, "за нас топит" премьер-министр Борис Джонсон. Он открыто спросил Зеленского, что еще может сделать.

Президент Украины подчеркнул, что говорит британскому политику конкретные вещи и уверен, что он их будет доносить. В то же время Зеленский чувствует, что все опасаются урегулирования самых сложных вопросов.

Опасение номер один – не будет конкретики. А от этого очень зависит ситуация в Украине,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил: он понимает, что на саммите НАТО страны будут поддерживать Украину. Украинский лидер благодарен им за это. В то же время это "так, так, но немножко не так".

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