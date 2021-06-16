Сидя перед журналистами, лидеры стран обменялись несколькими фразами. Путин поблагодарил Байдена за его инициативу и, собственно, саму встречу.

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"Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Однако в отношениях России и США есть много вопросов, которые нужно обсудить на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", – отметил глава Кремля.

"Как я уже сказал ранее, любая встреча лицом к лицу является полезной", – ответил ему президент США. После этого открытая часть переговоров закончилась.

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