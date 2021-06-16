Сидя перед журналистами, лидеры стран обменялись несколькими фразами. Путин поблагодарил Байдена за его инициативу и, собственно, саму встречу.
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"Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Однако в отношениях России и США есть много вопросов, которые нужно обсудить на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", – отметил глава Кремля.
"Как я уже сказал ранее, любая встреча лицом к лицу является полезной", – ответил ему президент США. После этого открытая часть переговоров закончилась.
Как началась встреча Байдена с Путиным: смотрите видео
Встреча Байдена и Путина: что следует знать
- Переговоры глав государств происходят на вилле Ла Гранж в Женеве, столице Швейцарии. Они стартовали в 14:00 по Киеву.
- Кроме президентов, во встрече принимают участие и госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
- Политики пообщаются с журналистами после встречи, но по отдельности. На этом настаивала американская сторона.
- Лидеры стран намерены обсудить, в частности, ситуацию в Украине. Другие темы: COVID-19, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах.
- Байден ранее заявил, что во время встречи с Путиным будет "очень прямолинейным". И подчеркнул, что США не ищут конфликта.