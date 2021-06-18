Україна розуміє, що потрібно безпосередньо поговорити з Володимиром Путіним, щоб досягти прогресу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі Якщо Німеччина діятиме як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу, – Кулеба

Кулеба зазначив, що президент Володимир Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним.

Зауважимо, раніше прессекретар російського президента заявив, що Путін, як і раніше, готовий до зустрічі із Зеленським. Щоправда, він стверджував, нібито ніяких конкретних кроків щодо організації зустрічі не було.

Зверніть увагу! У кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися – причому зробити це у будь-якій точці Донбасу. Останній заявив, що зустрітись готовий, але не на Донбасі, а у Москві.

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