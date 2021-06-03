Таку думку висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор на онлайн-конференції "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів".

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Нормандському формату потрібне оновлення

У контексті переговорів Вільям Тейлор згадав Білорусь, яка перебуває в авіаційній ізоляції через перехоплення літака. Він зазначив, що складно уявити, що учасники переговорів повернуться в Мінськ. Адже літати над Білоруссю зараз – ризик.

Щодо нормандського формату, Тейлор зазначив, що йому необхідне оновлення.

Йому справді потрібно більше енергії, більше оновлення. І, можливо, йому потрібні нові гравці. І, можливо, йому потрібне нове місце, нова локація, нове місто,

– розповів експосол США.

Зверніть увагу! Вільям Тейлор – американський дипломат, 6-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні у 2006 – 2009 роках. Наразі є тимчасовим повіреним у справах США в Україні.

США розглядає можливість долучення

За його словами, в США розглядають можливість приєднання до нормандського формату. Ба більше, він впевнений, що це питання розглядають.

Я хотів би вірити, що США відіграватимуть велику роль на запрошення президента Зеленського. Все, що я можу сказати: вони розглядають це. Я думаю, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві два тижні тому,

– розповів Тейлор.

На запитання про те, чому американська адміністрація ще не бере участі в цьому процесі, експосол зазначив, що Білий дім все ще проводить призначення на посади.

Він зауважив, що може йтися про різні формати, наприклад, про переговори США, Росії та України або про формат "нормандської четвірки", до якого приєднаються США, Велика Британія, Канада, або про "Будапештський формат".

До речі. Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що до нормандського формату можуть доєднатися США, Британія і Канада.

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