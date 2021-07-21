Представитель Госдепартамента США соответствующее заявление сделал во время интервью. Политик 21 июля находится с визитом в Украине.
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В США прокомментировали вероятное приобщение к нормандскому формату
На данный момент, я считаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему,
– заявил спикер.
Он также пояснил, что проблемой является Россия. Ведь она "агрессор, тот, кто создает проблемы".
Дерек Шолле добавил, что они хотят "поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Он также добавил, что Джо Байден "четко донес" это до Владимира Путина во время встречи.
Агрессию России обсудят на встрече Байдена и Зеленского
Спикер заявил, что это будет темой предстоящей встречи президентов (Украины и США – 24 канал).
"Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – заявил спикер.
Нормандский формат: последние новости
- Во время встречи с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США помогли в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "за", или это будет в другом формате.
- 4 июля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Ермак и Нуланд обсудили привлечение США к нормандскому формату. Он заявил, что результаты будут знать в конце июля.
- 14 июля Андрей Ермак заявил, что встреча "нормандской четверки" для урегулирования ситуации на Востоке может состояться уже в ближайшее время. Германия, Франция и Украина должны говорить "единым голосом". Однако точную дату не назвал.