Представитель Госдепартамента США соответствующее заявление сделал во время интервью. Политик 21 июля находится с визитом в Украине.

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На данный момент, я считаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему,

– заявил спикер.

Он также пояснил, что проблемой является Россия. Ведь она "агрессор, тот, кто создает проблемы".

Дерек Шолле добавил, что они хотят "поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Он также добавил, что Джо Байден "четко донес" это до Владимира Путина во время встречи.

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Спикер заявил, что это будет темой предстоящей встречи президентов (Украины и США – 24 канал).

"Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – заявил спикер.

Обратите внимание! Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом уже в конце июля. Глава государства рассказал, что попросит у главы США помощи в решении вопроса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и в деоккупации украинских территорий.



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