Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Однако он четко не указал, имеет в виду саммит лидеров государств, или встреча политических советников.
К теме Ермак и Нуланд обсудили привлечение США к "нормандскому формату", – Арестович
Что известно о саммите
По словам Ермака, одним из механизмов для достижения мира на Донбассе должен быть проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией. Стоит заметить, что Украина его поддержала.
Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время,
– заявил глава Офиса Президента.
Узнайте больше Украина выполнила все обязательства нормандской встречи-2019, – Резников
Нормандский формат: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча является необходимой. В то же время Россия всячески откладывает этот процесс.
- По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина выполнила все обязательства саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.
- Глава МИД Германии Гайко Маас заявил о необходимости перезагрузки нормандского формата.