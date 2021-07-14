Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Однако он четко не указал, имеет в виду саммит лидеров государств, или встреча политических советников.

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Что известно о саммите

По словам Ермака, одним из механизмов для достижения мира на Донбассе должен быть проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией. Стоит заметить, что Украина его поддержала.

Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время,

– заявил глава Офиса Президента.

Обратите внимание! Последняя встреча лидеров стран нормандского формата, а именно Украины, Германии, Франции и России, состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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