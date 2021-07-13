Зеленский подчеркнул: трое членов "нормандской четверки" понимают, что встречу необходимо провести. По словам Зеленского, отработанный кластер – это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса.

Заметьте Нужно закрепить в украинском законодательстве, – Меркель о формуле Штайнмайера

Этот кластер наработала Германия и согласовала Франция. Украинская сторона тоже "за".

Его передали России. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за России. Это важно, что мы втроем это понимаем,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что на встрече с Меркель он доказал: Украина делает все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Зеленский понимает, почему Путину "не хватает времени"