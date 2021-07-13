Зеленский подчеркнул: трое членов "нормандской четверки" понимают, что встречу необходимо провести. По словам Зеленского, отработанный кластер – это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса.
Заметьте Нужно закрепить в украинском законодательстве, – Меркель о формуле Штайнмайера
Этот кластер наработала Германия и согласовала Франция. Украинская сторона тоже "за".
Его передали России. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за России. Это важно, что мы втроем это понимаем,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил, что на встрече с Меркель он доказал: Украина делает все, чтобы нормандская встреча состоялась.
Зеленский понимает, почему Путину "не хватает времени"
- Владимир Зеленский отреагировал на скандальную статью Владимира Путина об Украине. Украинский лидер заявил, что не читал материал полностью, однако уже может сказать, что работа – основательная.
- Зеленский признался, что может только позавидовать, как президент России потратил столько времени на работу над статьей.
- В то же время Зеленский отметил: "Некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить". Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что мог бы предоставить Путину много материала, которым можно воспользоваться "при написании будущей статьи".