Зеленский отметил, что некоторые фрагменты статьи они с Путиным могли бы обсудить лично. Кроме того, украинский президент отметил, что теперь понятно, почему главе Кремля не до встречи в нормандском формате.

Заметьте Три цитаты из статьи Путина об Украине, на которые нужно обратить внимание

Украинский лидер признался: он может только позавидовать, что президент России может себе позволить потратить столько времени на такую детальную работу над статьей.

Зеленский отметил, что у Путина очень не хватает времени на встречу. Украинский лидер отметил, что не знал, на что глава Кремля тратит свое время, однако пока что все понятно.

Некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым можно было бы воспользоваться в другой статье. Будущей,

– сказал Зеленский.

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