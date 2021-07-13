Найголовніший пасаж: українці – це своєрідні росіяни та білоруси. Нас не існує як таких. А хто не погоджується – того буде знищено.

Цікаво Україну потрібно повернути силою: що задумав Путін

Для детальнішого розуміння наведу три цитати, на які варто звернути увагу:

1. Но дело в том, что в Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности.

И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы.

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2. Ударили и по нашему духовному единству.

Как и во времена Великого Княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов.

Даже широкая автономия Украинской православной церкви при сохранении духовного единства с Московским патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало разрушить.

3. Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России.

Як бачимо, росіяни чітко розуміють, що українці продовжують відриватися від Росії, завершуючи процес формування ідентичності. В основі процесів лежать українська мова та православна церква України.

Росіяни, розуміючи ризик цих процесів, не зупинять агресію проти України. Важливо пам'ятати тим, хто розказує "какая разница, каким языком говорить", що вони підігрують у цьому Путіну та російській тоталітарній імперії.

На жаль, російськомовні громадяни в Україні – привід для росіян продовжувати агресію. Тому так важливо продовжувати процес українізації та припинити розмови про "какая разница" і "один народ".

Іншого виходу сформувати власну ідентичність немає.

Тому так важливо відбити наступ на українську мову, який "Слуги" розвернули цього тижня у парламенті. Іншого шляху відірватись від руского міра немає.