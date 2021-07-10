І вони обидві стосувалися квоти міжнародних експертів при формуванні ВККС. По різному це можна оцінювати.

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Не буду вдаватися до конспірології (це не мій спосіб мислення). Головне інше – цю помилку (або диверсію) швидко виправляють.

Президент Зеленський оперативно відреагував на цю проблему і відразу спрямував до парламенту свої відповідні поправки до цього законопроєкт. Також треба віддати належне і парламентарям.

Також максимально швидко Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав пропозиції президента до цього законопроєкту. А це означає, що вже у вівторок законопроєкт про ВККС за участю міжнародних експертів все ж таки буде ухвалений.

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Це дуже важливо для реальної судової реформи на принципах доброчесності й подолання кругової поруки у нашій судовій системі.

На жаль, в нашій нинішній ситуації це навряд можливо зробити без участі міжнародних експертів. Наступний необхідний такий крок – відповідні зміни й при формуванні Вищої Ради правосуддя.